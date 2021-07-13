У бюджетному підкомітеті не ухвалили жодного рішення щодо русифікаційних поправок, - В’ятрович про спробу “слуг” змінити мовне законодавство
На засіданні підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку не ухвалили жодного рішення щодо русифікаційних поправок до мовного законодавства
Про це заявив нардеп “ЄС” Володимир В’ятрович у Facebook.
“Підкомітет Комітет з Питань бюджету не ухвалив жодного рішення щодо русифікаційних поправок. Завтра спробують провести їх через комітет”, - зазначив він.
- Нагадаємо, народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький зазначив, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроєкту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.
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