Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Основна частина Приморського району знов без водопостачання. І не лише. Чому? Просто дупорукі "спеціалісти" знов догралися з електрикою і тепер насосні знов знеструмлені", - наголосив він.

17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок.

У Маріуполі ями з дощовою водою є єдиним способом помитися й випрати речі.

21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.

24 червня росіяни частково відновили водопостачання, але деякі будинки затопило, а в інших подача води була дуже слабка.

10 липня в Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання через бунти місцевих, але внаслідок неякісного ремонту труб затопило місто.

14 - 15 липня в Маріуполі спроби росіян підключити електрику призвели до пожеж у дитсадку та школі. Через брак води гасіння вогню малоефективне

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