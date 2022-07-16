У частині Маріуполя знову зникла вода через недбалість окупантів
У частині Маріуполя зникло водопостачання через невдалі спроби росіян підключити електрику в місті
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Основна частина Приморського району знов без водопостачання. І не лише. Чому? Просто дупорукі "спеціалісти" знов догралися з електрикою і тепер насосні знов знеструмлені", - наголосив він.
- 17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок.
- У Маріуполі ями з дощовою водою є єдиним способом помитися й випрати речі.
- 21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.
- 24 червня росіяни частково відновили водопостачання, але деякі будинки затопило, а в інших подача води була дуже слабка.
- 10 липня в Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання через бунти місцевих, але внаслідок неякісного ремонту труб затопило місто.
- 14 - 15 липня в Маріуполі спроби росіян підключити електрику призвели до пожеж у дитсадку та школі. Через брак води гасіння вогню малоефективне
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