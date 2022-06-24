У Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання: затопило будинки
У Маріуполі росіяни частково відновили водопостачання, але деякі будинки затопило, а в інших подача води дуже слабка
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"В Маріуполі частково поновили водпостачання. Результат можао побачити на власні очі", - зауважив він.
Петро Андрющенко зазначив, що в Лівобережному районі Маріуполя водопостачання повністю відсутнє.
"Перша спроба закінчилась фонтами і річками вже всередині будинків, тому була припинена. Інші райони дуже частково та обмежено. Але навіть де є - виглядає здебільше як на відео. Верхні поверхи багатоповерхівок недосяжні для напору води взагалі", - наголосив радник мера.
- 17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок.
- У Маріуполі ями з дощовою водою є єдиним способом помитися й випрати речі.
- 21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.
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