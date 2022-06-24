Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"В Маріуполі частково поновили водпостачання. Результат можао побачити на власні очі", - зауважив він.

Петро Андрющенко зазначив, що в Лівобережному районі Маріуполя водопостачання повністю відсутнє.

"Перша спроба закінчилась фонтами і річками вже всередині будинків, тому була припинена. Інші райони дуже частково та обмежено. Але навіть де є - виглядає здебільше як на відео. Верхні поверхи багатоповерхівок недосяжні для напору води взагалі", - наголосив радник мера.

17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок.

У Маріуполі ями з дощовою водою є єдиним способом помитися й випрати речі.

21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.

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