У Чехії 49 людей звинуватили в публічній підтримці російської агресії проти України

Про це повідомляє Радіо Прага.

Прессекретар президії поліції Ондржей Моравчик зазначив, що нині таких випадків у Чехії налічують 86. І їхня кількість продовжує зростати.

Так, у жовтні 2022 року чеська поліція зафіксувала 83 випадки схвалення російського повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього було затримано 44 людини.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року зросла кількість скарг, пов'язаних з Україною. Нині вона перевищила 1000. Деякі з них не відповідають вимогам закону та не тягнуть за собою судимостей.

25 листопада стало відомо, що в Чехії готуються до нової хвилі українських біженців. Зазначають, що прийняти зможуть десятки тисяч біженців, утім не так багато, як раніше.