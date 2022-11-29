У Чехії 49 людей звинуватили в публічній підтримці російської агресії проти України
У Чехії поліція висунула обвинувачення 49 людям у публічній підтримці та схваленні російської агресії проти України
Про це повідомляє Радіо Прага.
Прессекретар президії поліції Ондржей Моравчик зазначив, що нині таких випадків у Чехії налічують 86. І їхня кількість продовжує зростати.
Так, у жовтні 2022 року чеська поліція зафіксувала 83 випадки схвалення російського повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього було затримано 44 людини.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року зросла кількість скарг, пов'язаних з Україною. Нині вона перевищила 1000. Деякі з них не відповідають вимогам закону та не тягнуть за собою судимостей.
- 25 листопада стало відомо, що в Чехії готуються до нової хвилі українських біженців. Зазначають, що прийняти зможуть десятки тисяч біженців, утім не так багато, як раніше.
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