У Чехії двох блогерів відправили до в'язниці через ненависницькі висловлювання в бік українців

Про це повідомляє видання Novinky.

Так, Патріка Тушля засудили до 10 місяців позбавлення волі, а Томаша Чермака - до 6 місяців. Це був найменший із можливих вироків. Натомість їх могли позбавити волі на три роки.

Вирок винесли того ж дня, коли розпочалося судове засідання. Обох підозрюваних доставили до суду під конвоєм.

Тушль у своїй заяві на обвинувальний акт заявив, що проти українців загалом не має нічого. Утім він зазначив, що засуджує дії деяких українських націоналістів. Також чоловік наголосив, що не відчуває себе винним, проте просить вибачення за ненормативну лексику у відео та визнає, що форма подачі інформації була недоречною. Чермак також визнав недоречність свого виступу.

Блогерів звинуватили за статтею про наклеп на націю, расу, етнічну групу або іншу групу осіб, а також за розпалювання ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав і свобод. Зазначають, що в серпні 2022 року чоловіки транслювали в соціальних мережах відео, у яких негативно відгукували про українців.

Так, в одному з відео чоловіки закликали до контрдемонстрацій у відповідь на зібрання українців. Також у ролику міститься висловлювання, у яких українців називають "лайном", "брудними" тощо.

"Українці починають розмножуватися тут, одна демонстрація за іншою. Ми повинні діяти зараз, інакше ми потрапимо в пекло", - серед іншого заявив Чермак.

26 жовтня в Німеччині оштрафували чоловіка на 4 тис. євро за наліпкою з літерою "Z" на склі автомобіля.