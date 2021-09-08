У Чехії не запроваджуватимуть локдаун у разі нової хвилі COVID-19
В уряді Чехії виключили запровадження локдауну під час нової хвилі коронавірусу
Про це повідомляє ЄП.
7 вересня у Чехії зареєстрували 588 нових заражень - найбільше з 25 травня. 75% нових хворих не були щеплені. Штам "Дельта" складає 80% від нових захворювань.
Голова МОЗ Адам Войтех заявив, що дані свідчать про початок нової хвилі епідемії.
"Не думаю, що нам доведеться вдатись до нового локдауну", - сказав Войтех, зазначивши, що єдиним способом зупинити епідемію є вакцинація.
"Ми зараз краще готові, локдауну не буде", - заявивпрем’єр-міністр Андрей Бабіш.
Він додав, що вважає найбільшою проблемою те, що досі близько 400 тис. людей віком старших за 60 років не хочуть вакцинуватись.
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