У Чехії партія проросійського прем'єра Бабіша програла парламентські вибори

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після підрахунку майже 100% голосів на перше місце вийшла коаліція "Разом" (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії. У неї близько 28% голосів. Рух Бабіша – на другому місці з незначним відставанням.

На третьому місці ще одна, лівоцентристська, опозиційна коаліція. До парламенту проходять також праві популісти на чолі з Томіо Окамурою. Вперше в історії Чехії в парламенті не буде комуністів, вони не подолали бар’єр у 5%.

Лідери двох опозиційних коаліцій уже заявили, що вестимуть переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб сформувати кабінет. Найбільш імовірний претендент на посаду прем’єра – лідер Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів має доручити лідеру партії - переможця виборів сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, однак, за оцінками спостерігачів, прем’єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

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