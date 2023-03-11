Про це йдеться в рішенні суду, інформує "Європейська правда".

Позов подав громадянин Чехії й "представник оргкомітету" Церкви коноплі Душан Дворжак, який кілька разів був засуджений до ув’язнення за зберігання канабісу. Чоловік пропагує медичні переваги вживання марихуани, за що був розкритикований медиками й правозахисниками.

Ще у 2016-му Дворжак подав до міністерства культури заяву на реєстрацію Церкви коноплі. Відомство остаточно відхилило її через три роки. Ще тоді експерти, яких залучило міністерство, припустили, що метою реєстрації "церкви" було отримання правового захисту для споживачів конопель.

Мінкульт Чехії зрештою дійшов висновку, що "церква" не відповідає умовам, визначеним законом, а її віровчення не можна вважати релігійним віросповіданням. Міський суд Праги, де Дворжак спробував оскаржити рішення, так само став на бік міністерства.

В апеляції до Вищого адмінсуду Дворжак стверджував, що в міжнародному праві не існує загальноприйнятого визначення релігії, й тому цей термін слід тлумачити в широкому сенсі, а не лише як віру в бога чи богів.

У випадку з Церквою коноплі, за його словами, йдеться про віру в те, що канабіс пов'язує світ через канабіноїди, тобто специфічні речовини, що містяться в ньому. У скарзі також містився аргумент, що канабіс, як і християнський месія Ісус, має здатність зцілювати хворих.

Суд зрештою виснував, що вчення Церкви коноплі не відповідає метафізичному критерію. Присутність і вплив канабіноїдів можна перевірити емпірично, а отже, на думку суддів, це питання науки, а не віри.

"Не змінює справи і порівняння канабісу з Ісусом та його зцілювальною силою, оскільки християнська віра бачить джерело зцілювальної сили Ісуса в Богові, тоді як Церква коноплі базується на вірі в цілющі властивості канабісу, лікувальний потенціал якого базується на його складі", – йдеться далі в аргументації.

"Якою б щирою не була віра заявника у користь канабісу, на думку Суду, вона може бути лише світським переконанням, а не релігійним, що є неодмінною передумовою будь-якого релігійного товариства чи церкви", – підсумовується там.

Вживання будь-яких наркотиків у Чехії ніяк не переслідується. Однак будь-яка людина може бути притягнена до відповідальності за зберігання наркотиків навіть для власних потреб. Закони при цьому розрізняють зберігання великого і малого обсягу речовин. Межа малої і великої кількості становить 15 грамів. Максимальне покарання за зберігання невеликої кількості висушених конопель – штраф 15 тисяч крон (600 євро).