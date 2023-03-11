Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Чехії після тривалого судового розгляду відмовились визнавати Церкву коноплі релігією

У Чехії після тривалого судового розгляду відмовились визнавати Церкву коноплі релігією

11 березня, 2023 субота
02:47
Світ канабіс

Вищий адміністративний суд Чехії після багаторічного судового спору постановив, що так звана Церква коноплі не може вважатись релігійним віровченням

Про це йдеться в рішенні суду, інформує "Європейська правда".

Позов подав громадянин Чехії й "представник оргкомітету" Церкви коноплі Душан Дворжак, який кілька разів був засуджений до ув’язнення за зберігання канабісу. Чоловік пропагує медичні переваги вживання марихуани, за що був розкритикований медиками й правозахисниками.

Ще у 2016-му Дворжак подав до міністерства культури заяву на реєстрацію Церкви коноплі. Відомство остаточно відхилило її через три роки. Ще тоді експерти, яких залучило міністерство, припустили, що метою реєстрації "церкви" було отримання правового захисту для споживачів конопель.

Мінкульт Чехії зрештою дійшов висновку, що "церква" не відповідає умовам, визначеним законом, а її віровчення не можна вважати релігійним віросповіданням. Міський суд Праги, де Дворжак спробував оскаржити рішення, так само став на бік міністерства.

В апеляції до Вищого адмінсуду Дворжак стверджував, що в міжнародному праві не існує загальноприйнятого визначення релігії, й тому цей термін слід тлумачити в широкому сенсі, а не лише як віру в бога чи богів.

У випадку з Церквою коноплі, за його словами, йдеться про віру в те, що канабіс пов'язує світ через канабіноїди, тобто специфічні речовини, що містяться в ньому. У скарзі також містився аргумент, що канабіс, як і християнський месія Ісус, має здатність зцілювати хворих.

Суд зрештою виснував, що вчення Церкви коноплі не відповідає метафізичному критерію. Присутність і вплив канабіноїдів можна перевірити емпірично, а отже, на думку суддів, це питання науки, а не віри.

"Не змінює справи і порівняння канабісу з Ісусом та його зцілювальною силою, оскільки християнська віра бачить джерело зцілювальної сили Ісуса в Богові, тоді як Церква коноплі базується на вірі в цілющі властивості канабісу, лікувальний потенціал якого базується на його складі", – йдеться далі в аргументації.

"Якою б щирою не була віра заявника у користь канабісу, на думку Суду, вона може бути лише світським переконанням, а не релігійним, що є неодмінною передумовою будь-якого релігійного товариства чи церкви", – підсумовується там.

Вживання будь-яких наркотиків у Чехії ніяк не переслідується. Однак будь-яка людина може бути притягнена до відповідальності за зберігання наркотиків навіть для власних потреб. Закони при цьому розрізняють зберігання великого і малого обсягу речовин. Межа малої і великої кількості становить 15 грамів. Максимальне покарання за зберігання невеликої кількості висушених конопель – штраф 15 тисяч крон (600 євро).

  • Нагадаємо, лідери президентських перегонів у Чехії визнали, що курили марихуану й не проти її легалізації. Серед них був і чинний очільник держави Петер Павел.
Культура
Чехія
Медицина
Читайте також:
Грузія, протести
9 березня, 2023 четвер
Протести у Грузії: влада звільняє затриманих активістів, опозиція вимагає відставки уряду і дострокових виборів
Ллойд Остін
10 березня, 2023 п'ятниця
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
Реджеп Тайїп Ердоган
9 березня, 2023 четвер
Президентські перегони у Туреччині: Ердоган поступається кандидату від опозиції, - опитування
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
03:15
Реджап Ердоган
Блокування паралельного імпорту в Росію є рішенням уряду Туреччини, - Bloomberg
02:19
санкції проти рф
Зеленський ввів санкції проти низки російських букмекерських контор та лотерей
01:51
Джо Байден і Урсула фон дер Ляйєн
Байден та фон дер Ляйєн у Білому домі обговорили допомогу Україні та стримування РФ
01:23
Цукерберг проти Маска: Meta планує створити конкурента Twitter, - CNN
00:52
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
Масштаби руйнувань Бахмута: в мережі оприлюднили супутникові знімки
00:44
Оновлено
Олександр Усик
Усик погодився на нерівний гонорар за бій з Ф'юрі, але вимагає, щоб британець передав Україні 1 млн фунтів
00:27
Поліція у Німеччині
У німецькому Карлсруе зловмисник захопив заручників: поліція провела спецоперацію і звільнила людей
00:01
Огляд
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перша хвиля нового наступу росіян вичерпує себе: військові підсумки тижня
2023, п'ятниця
10 березня
23:47
Володимир Зеленський
Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича
23:38
Канада
Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі
23:31
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
23:09
Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
23:06
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 березня
22:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія не визнає кордонів, тому розумно перемогти її зараз і гарантувати безпеку Європі
22:26
Німеччина уряд
Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно, - Spieg
22:19
Рауль Ріанчо
Екстренер збірної України заявив, що не соромиться роботи в Росії
22:16
ЗРК NASAMS
Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS
21:59
Сумщина
Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Сумській області
21:55
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення
21:45
Володимир Зеленський
Після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії
21:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Похорон Да Вінчі, великі руйнування у Бахмуті, заява Обрана про світову війну та захоплена в Україні зброя НАТО в Ірані. Світові ЗМІ про Україну 10 березня
21:26
УПЦ МП
УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври
21:26
Оновлено
У Києві попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі
20:44
"Зірвало башту від роботи аеророзвідки та артилерії": ДПСУ показала знищення російського танка
20:37
Володимир Зеленський
Можливості посилення в Бахмуті, потреби в боєприпасах, захист кордону: Зеленський провів засідання Ставки
20:07
Ашан
"Ашан" планує відкрити в РФ новий магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку
20:05
Власний фронт: як Ferrexpo допомагає Україні в умовах війни
20:02
ЗСУ, БТРи
ЗСУ знищили 35 рашистів, 3 безпілотники, 2 дрони та 2 РСЗВ на південному фронті
20:01
Молдова
Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Незавершена війна
20:01
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
За останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян, - речник Східного угрупування військ Череватий
20:00
Огляд
Переможні новини 380 дня війни: з Києво-Печерської лаври виселяють УПЦ МП, а в окупованому Маріуполі цілий "букет бавовни"
20:00
Огляд
Марта Костюк, теніс
"Шахтар" у Лізі Європи, а Костюк перемогла росіянку у фіналі турніру WTA: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
19:41
Швейцарія
Швейцарський уряд відмовився від реекспорту зброї для України, пояснивши це "цінностями нейтралітету"
19:28
на фото: руйнування
Росіяни вбили двох і поранили трьох людей, обстрілявши Нікопольщину з артилерії
19:25
Російські військові
У Бердянську окупанти вигнали людей з лікарні, щоб розмістити своїх поранених військових, - Генштаб
18:52
Михайло Мудрик, Грем Поттер, АПЛ, Челсі
Тренер "Челсі" Поттер пояснив, чому перестав випускати Мудрика на футбольне поле
18:20
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Погоджуйтесь, інакше бою не буде", - Ф'юрі поставив Усику жорсткий ультиматум
18:16
Огляд
Будинок зі скалок
Реальний "Будинок зі скалок" чи вигаданий "Маскарад": що подивитися на вихідних
18:14
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі прогриміло близько 20 вибухів, - радник мера Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV