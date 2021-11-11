У Чехії уряд Бабіша подав у відставку
На позачерговому засіданні уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Бабішем пішов у відставку
Про це повідомляє CNN Prima News.
Уранці 11 листопада прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш передав президенту Мілошу Земану листа з рішенням піти у відставку. Про це він повідомив на пресконференції після позачергового засідання уряду.
Напередодні увечері 10 листопада спікером Нижньої Палати обрали лідерку партії "TOP 09" Маркету Пекарову Адамову.
Її партія є однією з п'яти політичних сил, які сформували нову парламентську більшість. Новий уряд було доручено зібрати політологу Петру Фіалі, лідеру Громадянської демократичної партії.
Партія Бабіша "АНО" потерпіла поразку в голосуванні та не стане виборювати право сформувати новий уряд.
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