У Чехії уряд Бабіша подав у відставку

Про це повідомляє CNN Prima News.



Уранці 11 листопада прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш передав президенту Мілошу Земану листа з рішенням піти у відставку. Про це він повідомив на пресконференції після позачергового засідання уряду.



Напередодні увечері 10 листопада спікером Нижньої Палати обрали лідерку партії "TOP 09" Маркету Пекарову Адамову.



Її партія є однією з п'яти політичних сил, які сформували нову парламентську більшість. Новий уряд було доручено зібрати політологу Петру Фіалі, лідеру Громадянської демократичної партії.



Партія Бабіша "АНО" потерпіла поразку в голосуванні та не стане виборювати право сформувати новий уряд.



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