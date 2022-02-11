У Чехії висловили готовність офіційно підтримати вступ України до ЄС

Про це сказав очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю "Українській правді".



"Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації, - ред.) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів", - пояснив Ліпавський.



Він підкреслив, що якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у "просту документальну формальність".



Голова МЗС також назвав напрямки реформ, які потребують найбільшої уваги.



"Нескінченна історія для України – питання верховенства права, реформа судочинства, антикорупція. Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки", - додав міністр.



Як відомо, вже сім країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України: Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.



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