У Черкасах помер хлопчик, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій
У Черкасах помер 7-річний хлопчик, який був госпіталізований з численними травмами й у стані коми
Про це повідомив голова Черкаської обласної організації партії "Європейська Солідарність", журналіст Роман Сущенко в Facebook.
"Щойно стало відомо, що у Черкасах помер хлопчик 2014 року народження, який потрапив до лікарні у важкому стані та був у термінальній комі. Смерть настала 5 вересня о 18:10", - повідомив він.
Правоохоронців закликають провести об'єктивне і неупереджене розслідування усіх обставин події, а суд покарати винних.
- Нагадаємо, у Черкасах 24 серпня госпіталізували у непритомному стані 7-річного хлопчика із тяжкими травмами. У хлопчика виявили численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.
- Згодом, бабусі хлопчика повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. А 31 серпня суд заарештував бабусю хлопчика Вікторію Лясову.
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