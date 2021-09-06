У Черкасах помер хлопчик, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій

Про це повідомив голова Черкаської обласної організації партії "Європейська Солідарність", журналіст Роман Сущенко в Facebook.

"Щойно стало відомо, що у Черкасах помер хлопчик 2014 року народження, який потрапив до лікарні у важкому стані та був у термінальній комі. Смерть настала 5 вересня о 18:10", - повідомив він.

Правоохоронців закликають провести об'єктивне і неупереджене розслідування усіх обставин події, а суд покарати винних.

Нагадаємо, у Черкасах 24 серпня госпіталізували у непритомному стані 7-річного хлопчика із тяжкими травмами. У хлопчика виявили численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематому лобної частини голови, рвану рану нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.

Згодом, бабусі хлопчика повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу. А 31 серпня суд заарештував бабусю хлопчика Вікторію Лясову.

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