У Чернігові та на Полтавщині буде чути вибухи, жителів закликають зберігати спокій

Про це інформує пресслужба ОК Північ.

Сьогодні з 12:00 до 13:00 на території Чернігова і району піротехнічна група ДСНС знешкоджуватиме вибухонебезпечні предмети шляхом підриву.

Також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише про звуки пострілів у регіоні.

"12 грудня в Полтавській громаді пройдуть навчальні стрільби", - пише Лунін.

Крім того, на кар'єрі Кременчуцької громади запланований технічний вибух.

Українців просять зберігайте спокій, а під час повітряної тривоги спускатися в укриття.

2 грудня на Київщині ліквідували вибухонебезпечні предмети, а в Одесі - снаряд часів Другої світової війни.

8 грудня, на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчання, тому жителі регіону чули звуки пострілів.

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