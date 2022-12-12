У Чернігові та на Полтавщині буде чути вибухи, жителів закликають зберігати спокій
12 грудня на території двох регіонів жителі чутимуть вибухи. У Чернігові знешкоджуватимуть вибухівку, а на Полтавщині - проходитимуть навчання
Про це інформує пресслужба ОК Північ.
Сьогодні з 12:00 до 13:00 на території Чернігова і району піротехнічна група ДСНС знешкоджуватиме вибухонебезпечні предмети шляхом підриву.
Також очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише про звуки пострілів у регіоні.
"12 грудня в Полтавській громаді пройдуть навчальні стрільби", - пише Лунін.
Крім того, на кар'єрі Кременчуцької громади запланований технічний вибух.
Українців просять зберігайте спокій, а під час повітряної тривоги спускатися в укриття.
- 2 грудня на Київщині ліквідували вибухонебезпечні предмети, а в Одесі - снаряд часів Другої світової війни.
- 8 грудня, на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчання, тому жителі регіону чули звуки пострілів.
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