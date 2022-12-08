На Полтавщині чутимуть звуки стрільб: проводитимуть навчання
Сьогодні, 8 грудня, на території Полтавської та Лубенської громад проводитимуть навчання, тому жителі регіону можуть чути звуки пострілів
Про це інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"8 грудня на території Лубенської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби", - пише Лунін.
Повідомляється, що у разі звуків пострілів, необхідно зберігати спокій.
Нагадаємо, навчання на території Полтавщини систематично проводяться починаючи з 14 березня.
- Крім того, 2 грудня на Київщині ліквідували вибухонебезпечні предмети, а в Одесі - снаряд часів Другої світової війни.
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