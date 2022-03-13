У Чернігові в низці будинків з'явились вода і газ
У Чернігові 60% мешканців мають воду, її не можна подати вище 3-4 поверху
Про це розповів у відеозверненні міський голова Владислав Атрошенко.
"Чернігів нині на 60% забезпечений водою. Але стан мереж такий, що підняти воду вище третього-четвертого поверху неможливо. Тому прохання замовляти воду по мікрорайонах. Місто має 20% забезпечення електроенергією. І в подальшому сподіватися на збільшення відсотку не доводиться в зв’язку з технічними проблемами. Ситуація з газом більш-менш стала. 75% помешкань мі мають природній газ", - сказав мер.
- 10 березня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що місто залишається без газу.
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