У Чернігові залишилось менше половини населення, - мер

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає Укрінформ.

“З колишніх 280-290 тисяч нині в місті залишається 120-130 тисяч жителів. З міста вдалося вивезти онкологічну лікарню та ряд інших закладів. Однак в окупації залишився психоневрологічний диспансер та будинок для літніх людей. Частина городян залишили своїх батьків, якими тепер опікуються міські медичні заклади”, - сказав він.

За словами Атрошенка, в Чернігові немає електрики, розвозиться вода.



Мер додав, що росіяни свідомо знищують інфраструктуру - школи, лікарні, стадіони й бібліотеки.