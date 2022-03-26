У Чернігові залишилось менше половини населення, - мер
У Чернігові залишилося 120 тис. жителів, до повномасштабного вторгнення РФ було 280-290 тис.
Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає Укрінформ.
“З колишніх 280-290 тисяч нині в місті залишається 120-130 тисяч жителів. З міста вдалося вивезти онкологічну лікарню та ряд інших закладів. Однак в окупації залишився психоневрологічний диспансер та будинок для літніх людей. Частина городян залишили своїх батьків, якими тепер опікуються міські медичні заклади”, - сказав він.
За словами Атрошенка, в Чернігові немає електрики, розвозиться вода.
Мер додав, що росіяни свідомо знищують інфраструктуру - школи, лікарні, стадіони й бібліотеки.
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