У Чернігові ЗСУ знищили російську батарею РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали, - Генштаб ЗСУ
У Чернігові Оперативне командування "Північ" знищило батарею РЗСВ окупантів, яка обстрілювала житлові квартали
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Оборонцями Чернігова з Оперативного командування "Північ" було виявлено батарею РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста", - ідеться в заяві.
Українські захисники помітили її розгортання для обстрілів.
"Але кілька хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба", - наголосили в Генштабі.
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