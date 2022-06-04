У червні комісія ООН з розслідування російських злочинів прибуде в Україну

Про це повідомили в ООН.

"Комісари мають намір відвідати декілька міст в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами й свідками, та внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у пресрелізі на сайті Ради ООН з прав людини.

Повідомляють, що три комісари, які беруть участь у місії, Ерік Мосе (Голова Комісії), Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф зустрінуться з представниками уряду, щоб обговорити ситуацію в країні.

Зазначають, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН. Комісари будуть розслідувати всі ймовірні порушення та зловживання правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини у контексті агресії проти України із боку РФ.

Після завершення місії, 15 червня, комісари проведуть пресконференцію. Також комісія доповідатиме за підсумками своєї діяльності Генеральній Асамблеї у жовтні 2022 року, та Раді з прав людини ООН – у березні 2023 року.

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 1 червня підтверджено 9151 жертву серед цивільних через повномасштабну війну Росії проти України.

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