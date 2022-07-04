У червні в Україні зареєстрували майже 3 тисячі нових автівок

Про це повідомила Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

У червні в України зареєстрували 2,9 тис. нових легкових авто. Порівняно з травнем реєстрації нових легковиків зросли на 14 %. Однак у червні минулого року таких реєстрацій було на 67 % більше.

Як наголосила в Асоціації , лідером автомобільного ринку в Україні у червні стала марка Toyota. За перший літній місяць свою першу реєстрацію пройшли 456 авто цієї японської марки, що на 11% більше, ніж у травні.

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