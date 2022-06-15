Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у телеграм.

​Зокрема, уряд пропонує внести зміни до Податкового кодексу і змінити​ систему оподаткування легкових автомобілів. Зокрема, Кабмін пропонує впровадити нову формулу розмитнення транспортного засобу, відповідно до якої не буде братись до уваги вартість транспортного засобу.

"Формула розрахунку складатиметься з наступних показників: віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу", - пояснив Мельничук.

Також уряд пропонує скасувати оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації і фізичних осіб, які купують легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, зазначив нардеп.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалили за основу і в цілому урядовий законопроєкт, який скасовує пільги на імпортні товари, в тому числі автомобілі - з 1 липня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb