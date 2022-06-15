Кабмін пропонує нову формулу розмитнення авто без врахування їхньої вартості
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти стосовно змін в розмитненні автомобілів
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у телеграм.
Зокрема, уряд пропонує внести зміни до Податкового кодексу і змінити систему оподаткування легкових автомобілів. Зокрема, Кабмін пропонує впровадити нову формулу розмитнення транспортного засобу, відповідно до якої не буде братись до уваги вартість транспортного засобу.
"Формула розрахунку складатиметься з наступних показників: віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу", - пояснив Мельничук.
Також уряд пропонує скасувати оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації і фізичних осіб, які купують легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, зазначив нардеп.
- Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалили за основу і в цілому урядовий законопроєкт, який скасовує пільги на імпортні товари, в тому числі автомобілі - з 1 липня.
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