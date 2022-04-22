У червні збірна гратиме за Україну і ЗСУ, - футболіст "Шахтаря" Мудрик про вирішальні матчі відбору на ЧС

Про це повідомляє zbirna.com.



Для Мудрика це дебютний виклик до збірної України.



"Які емоції від першого виклику до збірної України? Звісно, вони лише позитивні. Проте радіти в цей час дуже складно - всі мої думки зараз з народом моєї країни. Впевнений, що за людей, за ЗСУ команда гратиме в червні. Я буду намагатися допомогти їй потрапити на чемпіонат світу. Чи молодіжка впорається без мене зі своїм завданням? Впевнений, що так і буде. Там дуже хороший тренерський штаб, що зібрав у команду кваліфікованих виконавців, у кожного з яких є добре майбутнє", - сказав півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик.



На початку літа збірна України зіграє вирішальні матчі відбіркового турніру чемпіонату світу - 2022. 1 червня українці зустрінуться у Глазго з шотландцями.



Переможець цієї гри 5 червня посперечається за путівку на чемпіонат світу з Уельсом.

19 квітня стало відомо, що футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу - 2022 3 травня.

Футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський травмувався у грі чемпіонату Італії та ризикує пропустити відбірковий матч збірної України проти Шотландії.

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