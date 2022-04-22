У червні збірна гратиме за Україну і ЗСУ, - футболіст "Шахтаря" Мудрик про вирішальні матчі відбору на ЧС
Футболіст донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик запевнив, що в червні у вирішальних матчах відбору ЧС-2022 збірна гратиме за Україну і ЗСУ
Про це повідомляє zbirna.com.
Для Мудрика це дебютний виклик до збірної України.
"Які емоції від першого виклику до збірної України? Звісно, вони лише позитивні. Проте радіти в цей час дуже складно - всі мої думки зараз з народом моєї країни. Впевнений, що за людей, за ЗСУ команда гратиме в червні. Я буду намагатися допомогти їй потрапити на чемпіонат світу. Чи молодіжка впорається без мене зі своїм завданням? Впевнений, що так і буде. Там дуже хороший тренерський штаб, що зібрав у команду кваліфікованих виконавців, у кожного з яких є добре майбутнє", - сказав півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик.
На початку літа збірна України зіграє вирішальні матчі відбіркового турніру чемпіонату світу - 2022. 1 червня українці зустрінуться у Глазго з шотландцями.
Переможець цієї гри 5 червня посперечається за путівку на чемпіонат світу з Уельсом.
- 19 квітня стало відомо, що футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу - 2022 3 травня.
- Футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський травмувався у грі чемпіонату Італії та ризикує пропустити відбірковий матч збірної України проти Шотландії.
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