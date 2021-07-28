У "червоних" зонах карантин буде однаковим для вакцинованих і невакцинованих, - Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що якщо виникне потреба у введенні "червоної" зони карантину, то вона буде однаковою для усіх
Про це повідомляє 24 канал.
Наразі немає передумов для посилення карантину. Інколи буває перетин норми,
"Однак ситуацію вдається тримати на контролі", - зазначає головний санлікар.
За словами Кузіна, зараз складно прогнозувати, коли країна буде переходити в "червону" або іншу зону, але все буде залежати від показників адаптивного карантину. За механізмом, який є наразі, обмеження будуть однаковими для вакцинованих і невакцинованих людей.
Втім, вимоги для вакцинованих людей будуть переглядати у міру погіршення епідемічної ситуації.
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