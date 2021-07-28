У "червоних" зонах карантин буде однаковим для вакцинованих і невакцинованих, - Кузін

Про це повідомляє 24 канал.



Наразі немає передумов для посилення карантину. Інколи буває перетин норми,



"Однак ситуацію вдається тримати на контролі", - зазначає головний санлікар.

За словами Кузіна, зараз складно прогнозувати, коли країна буде переходити в "червону" або іншу зону, але все буде залежати від показників адаптивного карантину. За механізмом, який є наразі, обмеження будуть однаковими для вакцинованих і невакцинованих людей.

Втім, вимоги для вакцинованих людей будуть переглядати у міру погіршення епідемічної ситуації.