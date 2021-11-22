У "червоній" зоні послаблять обмеження на проїзд у громадському транспорті, - Ляшко
Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив про послаблення карантинних обмежень на користування громадським транспортом
Про це він заявив у етері одного з телеканалів, передає РБК-Україна.
Згідно зі зміненими правилами, до громадського транспорту впускатимуть більше пасажирів. Послаблення обмежень пов'язані з настанням холодів, оскільки людям незручно довго стояти на зупинці.
"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - пояснив Ляшко.
- Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко повідомляв про зміну правил "жовтої" зони карантину, згідно з якою відвідувачі та працівники громадських закладів повинні пройти повний курс вакцинації.
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