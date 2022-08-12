У Чикаго підлітки зібрали гроші для України, встановивши при цьому рекорд Гіннеса
У Чикаго підлітки виклали з коробок з пластівцями прапор України. Мозаїка побила світовий рекорд, а ще допомогла зібрати гроші для допомоги Україні
Про це пише Reuters.
Використовуючи близько 5000 коробок, члени організації Chicago Children United for Ukraine створили мозаїку на підлозі Великого банківського залу Wintrust Financial Corporation у центрі Чикаго.
Щоб відтворити зображення українського прапора, вони використали жовті коробки Corn Pops і сині Rice Krispies. Для попереднього рекорду при створенні мозаїки з пластівців використали чотири тисячі коробок.
"Ми хотіли привернути увагу до України. Тож ми вирішили побити рекорд, зробивши добру справу", - сказав 15-річний Майкл Котчер.
Пластівці передадуть до місцевого продовольчого банку, а донори вже виділили на допомогу Україні близько $15 тисяч.
- Станом на 30 липня США прийняли понад 100 000 українців приблизно за п’ять місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна виконала обіцянку президента Джо Байдена про надання тимчасового безпечного притулку для біженців з України.
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