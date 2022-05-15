У Чорнобаївці в 20-й раз знищили окупантів, - Арестович

Про це Олексій Арестович повідомив у facebook.

"20-та Чорнобаївка. Початок був о 12:00 Детонація досі триває", - написав він

Чорнобаївка, що на Херсонщині, обростає новими легендами серед російських загарбників. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що події в Чорнобаївці - це пам'ятник ідіотизму російських генералів.

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