У Чорнобаївці в 20-й раз знищили окупантів, - Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові вчергове ліквідували російських військовослужбовців у Чорнобаївці
Про це Олексій Арестович повідомив у facebook.
"20-та Чорнобаївка. Початок був о 12:00 Детонація досі триває", - написав він
- Чорнобаївка, що на Херсонщині, обростає новими легендами серед російських загарбників. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що події в Чорнобаївці - це пам'ятник ідіотизму російських генералів.
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