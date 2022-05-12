Записи розмов СБУ опублікувала у telegram.



"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити", - розповідає матері контрактник армії РФ.

Він називає війну спецоперацією, та жінка не погоджується з сином.

"Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Усе розбомбили ви там",- сказала вона.

У розмові з батьком окупант пояснює:" У нас просто воювати нічим… Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого нема. Усе розбомбили".

Та називає Чорнобаївку "кладовищем для військової техніки.

"Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі ж*па: кладовище вертольотів... все, накрило, градами", - каже загарбник.

СБУ перехопила телефонну розмову мобілізованого з "ДНР" військового з донькою. Окупант розповідає про "упадницькі настрої" в строю та порівнює службу із "зоною".

Російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного.

Росіянка з Краснодарського краю скаржиться своєму чоловіку-військовому на переселенців, які приїхали з тимчасово окупованих територій.

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