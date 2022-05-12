Окупанти називають Чорнобаївку "чистилищем" та "кладовищем", - СБУ
Чорнобаївка, що на Херсонщині, обростає новими легендами серед російських загарбників. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ
Записи розмов СБУ опублікувала у telegram.
"Наш опорник тут на базі "чистилищем" називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити", - розповідає матері контрактник армії РФ.
Він називає війну спецоперацією, та жінка не погоджується з сином.
"Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Усе розбомбили ви там",- сказала вона.
У розмові з батьком окупант пояснює:" У нас просто воювати нічим… Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого нема. Усе розбомбили".
Та називає Чорнобаївку "кладовищем для військової техніки.
"Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі ж*па: кладовище вертольотів... все, накрило, градами", - каже загарбник.
- СБУ перехопила телефонну розмову мобілізованого з "ДНР" військового з донькою. Окупант розповідає про "упадницькі настрої" в строю та порівнює службу із "зоною".
- Російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного.
- Росіянка з Краснодарського краю скаржиться своєму чоловіку-військовому на переселенців, які приїхали з тимчасово окупованих територій.
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