Про це під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив Володимир Зеленський.

"Росія поставила весь світ на грань ядерної катастрофи. Вона захопила найбільшу АЕС у Європі і перетворила її у зону війни. Збройна провокація Росії, обстріли та розгортання терористів і військової техніки поставили сусідні регіони під небезпеку радіаційного забруднення", - зазначив президент.

Він пояснив, що у Чорнобилі вибухнув лише один реактор, а в Запоріжжі таких реакторів аж шість.

"Щоби не допустити цього, МАГАТЕ має повністю перебрати на себе контроль за АЕС. Росія ж має припинити ядерний шантаж і повністю відвести війська з території станції", - додав Зеленський.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Вчора, 23 серпня, на ініційованому Росією засіданні Радбезу заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло теж наголосила на тому, що РФ має терміново вивести військові сили зі ЗАЕС, а місія МАГАТЕ може потрапити туди лише з території України.

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