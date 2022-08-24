"У Чорнобилі вибухнув один реактор, а в Запоріжжі їх шість", - Зеленський в ООН закликав Росію припинити ядерний шантаж, а МАГАТЕ – взяти під контроль ЗАЕС
Щоби не допустити катастрофи, МАГАТЕ має повністю перебрати на себе контроль за АЕС, а Росія – припинити ядерний шантаж і повністю відвести війська з території станції
Про це під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив Володимир Зеленський.
"Росія поставила весь світ на грань ядерної катастрофи. Вона захопила найбільшу АЕС у Європі і перетворила її у зону війни. Збройна провокація Росії, обстріли та розгортання терористів і військової техніки поставили сусідні регіони під небезпеку радіаційного забруднення", - зазначив президент.
Він пояснив, що у Чорнобилі вибухнув лише один реактор, а в Запоріжжі таких реакторів аж шість.
"Щоби не допустити цього, МАГАТЕ має повністю перебрати на себе контроль за АЕС. Росія ж має припинити ядерний шантаж і повністю відвести війська з території станції", - додав Зеленський.
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
- 23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
- Вчора, 23 серпня, на ініційованому Росією засіданні Радбезу заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло теж наголосила на тому, що РФ має терміново вивести військові сили зі ЗАЕС, а місія МАГАТЕ може потрапити туди лише з території України.
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