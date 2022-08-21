У Чорному морі через повномасштабну військову агресію Росії загинули вже понад 5 тис. дельфінів, - зоозахисники
Щонайменше 5 тис. дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомила зоозахисна громадська організація "Відкриті клітки" у фейсбуці.
“Море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин... Тобто, 95% загиблих тварин йдуть на дно моря, тому їх неможливо зареєструвати. Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів", - пише організація.
- Російський агресор збільшив флот у Чорному морі до 15 кораблів.
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