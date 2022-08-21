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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Чорному морі через повномасштабну військову агресію Росії загинули вже понад 5 тис. дельфінів, - зоозахисники

У Чорному морі через повномасштабну військову агресію Росії загинули вже понад 5 тис. дельфінів, - зоозахисники

21 серпня, 2022 неділя
14:07
війна з Росією

Щонайменше 5 тис. дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це повідомила зоозахисна громадська організація "Відкриті клітки" у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, за словами доктора біологічних наук, співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, у Чорному морі через повномасштабну військову агресію Росії загинули вже понад 5 тис. дельфінів.

“Море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин... Тобто, 95% загиблих тварин йдуть на дно моря, тому їх неможливо зареєструвати. Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів",  - пише організація.

  • Російський агресор збільшив флот у Чорному морі до 15 кораблів.

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Україна
екологічна катастрофа
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