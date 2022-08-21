Як йдеться у повідомленні, за словами доктора біологічних наук, співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, у Чорному морі через повномасштабну військову агресію Росії загинули вже понад 5 тис. дельфінів.

“Море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин... Тобто, 95% загиблих тварин йдуть на дно моря, тому їх неможливо зареєструвати. Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів", - пише організація.