Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць. Ці кораблі маневрують у ракетно-безпечних районах моря, неподалік узбережжя Криму.

Напоготові росіяни тримають два великих десантних кораблів, два надводних і один підводний ракетоносій, які споряджені 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

"Актуальність загроз ракетних та артилерійських обстрілів – незмінна, а це значить, що незламність нашу ще випробовуватимуть на міцність. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь порад та вимог військового командування. Це все – для збереження ваших життів і цінностей. Будьте пильними і свідомими, розділяючи, яка інформація потребує негайного поширення, а яка ретельної перевірки. Єдині і незламні – разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні ОК.

За добу, 20 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 230 вогневих завдань.

На південній лінії фронту російська авіація, зокрема штурмовики та гелікоптери, 9 разів атакували позиції ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb