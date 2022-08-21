Після шторму Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі
Російський агресор збільшив флот у Чорному морі до 15 кораблів
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць. Ці кораблі маневрують у ракетно-безпечних районах моря, неподалік узбережжя Криму.
Напоготові росіяни тримають два великих десантних кораблів, два надводних і один підводний ракетоносій, які споряджені 20 крилатими ракетами типу "Калібр".
"Актуальність загроз ракетних та артилерійських обстрілів – незмінна, а це значить, що незламність нашу ще випробовуватимуть на міцність. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь порад та вимог військового командування. Це все – для збереження ваших життів і цінностей. Будьте пильними і свідомими, розділяючи, яка інформація потребує негайного поширення, а яка ретельної перевірки. Єдині і незламні – разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні ОК.
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