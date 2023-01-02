Про це інформує в телеграмі спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Станом на 07:00 в нашій зоні відповідальності Сили оборони півдня забезпечують стабільний контроль ситуації", – пише Назаров.

Нині у Чорному морі корабельне угруповання російських окупантів складається з 6 одиниць, серед яких великий десантний корабель.

Також в Азовському морі перебуває одне судно.

Повідомляється, що ракетоносії – в пунктах базування.

Українців закликають дотримуватися заходів безпеки та обмежень воєнного стану. Зокрема через шторм підвищена мінна небезпека – учора знешкоджували чергову морську міну.

"У випадку виявлення подібних предметів, не намагайтеся до них наблизитися, самостійно знешкодити, негайно сповістіть найближчий підрозділ Сил оборони", – наголосив речник.

Уночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.