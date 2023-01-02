У Чорному морі на чергуванні перебуває великий десантний корабель РФ та ще п'ять суден
Уранці 2 січня на чергуванні у Чорному морі перебувають шість російських суден, із них один - великий десантний корабель
Про це інформує в телеграмі спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"Станом на 07:00 в нашій зоні відповідальності Сили оборони півдня забезпечують стабільний контроль ситуації", – пише Назаров.
Нині у Чорному морі корабельне угруповання російських окупантів складається з 6 одиниць, серед яких великий десантний корабель.
Також в Азовському морі перебуває одне судно.
Повідомляється, що ракетоносії – в пунктах базування.
Українців закликають дотримуватися заходів безпеки та обмежень воєнного стану. Зокрема через шторм підвищена мінна небезпека – учора знешкоджували чергову морську міну.
"У випадку виявлення подібних предметів, не намагайтеся до них наблизитися, самостійно знешкодити, негайно сповістіть найближчий підрозділ Сил оборони", – наголосив речник.
- Уночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе