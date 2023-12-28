У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами: 2 поранених моряків
У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Унаслідок цього поранення отримали два моряки
Про це пишуть Сили оборони півдня.
"Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що судно прямувало під завантаження зерном до одного з дунайських портів.
Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби надали допомогу екіпажу та доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення.
Повідомляється, що одному моряку було надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.
- 18 жовтня танкер з нафтопродуктами під ліберійським прапором натрапив на міну в Чорному морі недалеко від румунського узбережжя.
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