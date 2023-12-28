У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами: 2 поранених моряків

Про це пишуть Сили оборони півдня.

"Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судно прямувало під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби надали допомогу екіпажу та доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення.

Повідомляється, що одному моряку було надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.