Про це інформує ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", – пише пресслужба.

Повідомляється, що в Азовському морі армія РФ тримає один корабель.

Також у Середземному морі присутньо до чотирьох російських кораблів, серед них три ракетоносії, залп до 28 "калібрів".

Крім того, за добу, 24 квітня, в інтересах ворога, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

Азовське море – 33 судна, з них 9 рухалися у напрямку протоки Босфор,

Чорне море – 21 судно, з них чотири продовжили рух до Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили у ВМС.