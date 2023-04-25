У Чорному морі перебувають на чергуванні два російські ракетоносії, загальний залп до 8 "калібрів"
Станом на 25 квітня ворог тримає в Чорному морі сім своїх кораблів, серед них два ракетоносії із загальним залпом до 8 снарядів
Про це інформує ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", – пише пресслужба.
Повідомляється, що в Азовському морі армія РФ тримає один корабель.
Також у Середземному морі присутньо до чотирьох російських кораблів, серед них три ракетоносії, залп до 28 "калібрів".
Крім того, за добу, 24 квітня, в інтересах ворога, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- Азовське море – 33 судна, з них 9 рухалися у напрямку протоки Босфор,
- Чорне море – 21 судно, з них чотири продовжили рух до Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили у ВМС.
- Попри зосереджені зусилля РФ на введенні наступу по Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ 24 квітня вдалося відбити 43 атаки й уразити: ЗРК, станції РЕБ та місця скупчення російських військ.
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