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У Чорному морі РФ утримує два ракетоносії з загальним залпом до 8 "калібрів"

29 листопада, 2023 середа
08:21
Війна з Росією чорне море, ракетоносій рф

Станом на ранок середи, 29 листопада, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російські ракетоносії із загальним залпом до 8 "калібрів"

Про це пишуть ВМС ЗСУ. 

"Станом на 08:00 29.11.2023 в Чорному морі перебуває 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні. 

На бойове чергування в Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні. 

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 2 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

28 листопада в Чорному морі чергували 3 російські ракетоносії. Їхній загальний залп був до 16 ракет типу "Калібр". 

Україна
Росія
корабель
російська армія
ВМСУ
окупанти
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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