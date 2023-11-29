У Чорному морі РФ утримує два ракетоносії з загальним залпом до 8 "калібрів"
Станом на ранок середи, 29 листопада, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два російські ракетоносії із загальним залпом до 8 "калібрів"
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 08:00 29.11.2023 в Чорному морі перебуває 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
На бойове чергування в Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 2 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
28 листопада в Чорному морі чергували 3 російські ракетоносії. Їхній загальний залп був до 16 ракет типу "Калібр".
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