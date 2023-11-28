РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
Станом на ранок вівторка, 28 листопада, російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії: їхній загальний залп - до 16 ракет типу "Калібр"
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 08:00 28.11.2023 в Чорному морі перебуває 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні.
На бойове чергування у Чорне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.
Жодне судно за добу не здійснило прохід Керченською протокою в інтересах РФ.
- Вночі 27 листопада, попри сильний шторм, росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Спорядження цього корабля може становити до 8 ракет типу "Калібр".
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