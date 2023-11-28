РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 08:00 28.11.2023 в Чорному морі перебуває 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

На бойове чергування у Чорне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні.

Жодне судно за добу не здійснило прохід Керченською протокою в інтересах РФ.