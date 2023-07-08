Про це 8 липня повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил України.

Зазначається, що в Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходяться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп якого становить до 16 ракет.

Фото: Військово-Морські сили Збройних Сил України

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря - 6 суден, до Чорного моря - 16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.