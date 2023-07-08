У Чорному морі росіяни утримують на бойовому чергуванні 5 кораблів, носії "калібрів" відсутні
Російські окупанти на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають п'ять кораблів. Однак носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Про це 8 липня повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил України.
Зазначається, що в Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходяться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп якого становить до 16 ракет.
Фото: Військово-Морські сили Збройних Сил України
"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря - 6 суден, до Чорного моря - 16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.
- Військово-морський флот Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ у Маріуполі з акцентом на тилові та контрпартизанські завдання.
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