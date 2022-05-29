У Чорному морі росіяни затримали два турецькі рибальські човни, - CNN Türk
Два турецькі рибальські човни з 12 рибалками на борту були затримані російським флотом біля берегів тимчасово окупованого росіянами Криму
Про це повідомляє CNN Türk.
"Турецькі рибальські човни були доставлені в околиці Севастополя. Російська влада конфіскувала рибу і човни та оштрафувала рибалок на 30 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що човни вийшли в Чорне море на вилов риби 15 травня зі Стамбула, а 18 травня, підійшовши до берегів Криму, були зупинені російським військовим кораблем та затримані.
Президент рибного кооперативу Румеліфенері Яшар Серт заявив, що жоден човен не зареєстрований і ліцензований, і що вони є піратськими човнами, які займаються браконьєрством. Водночас за даними CNN Türk, один з човнів зареєстрований в порту Гемлік, а інший в Сариєрі.
Рибалки залишаються в Криму, за допомогою супутникових телефонів вони змогли зв'язатися зі своїми родичами та повідомити про ситуацію. МЗС Туреччини також робило спроби зв’язатися з рибалками та повернути їх на батьківщину, але наразі безрезультатно.
- Нагадаємо, Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна. Зазначається, що переговори все ще тривають та мають конфіденційний характер. Наразі обговорюється можливість створення коридору для зерна через Босфор.
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