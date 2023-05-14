У Чорному морі залишається підводний ракетоносій РФ, - Гуменюк
У Чорному морі станом на 14 травня росіяни тримають один підводний ракетоносій і до чотирьох ракет "Калібр"
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.
"Наразі на чергуванні в Чорному морі залишається один підводний ракетоносій РФ. Це до чотирьох ракет типу "Калібр" напоготові. Але нагадаю, що для того, щоб повернутися, надводним ракетоносіям достатньо двох - трьох годин", - наголосила вона.
Наталія Гуменюк зауважила, що зазвичай ситуація загострюється перед ніччю. Дуже часто кількість ракетоносіїв збільшується, коли РФ планує масовану ракетну атаку.
"Наразі продовжуємо відстежувати. У разі зміни обстановки обов'язково повідомимо", - додала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.
- Уранці 14 травня в Чорному морі було 10 кораблів РФ, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 25 ракет.
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