Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.

"Наразі на чергуванні в Чорному морі залишається один підводний ракетоносій РФ. Це до чотирьох ракет типу "Калібр" напоготові. Але нагадаю, що для того, щоб повернутися, надводним ракетоносіям достатньо двох - трьох годин", - наголосила вона.

Наталія Гуменюк зауважила, що зазвичай ситуація загострюється перед ніччю. Дуже часто кількість ракетоносіїв збільшується, коли РФ планує масовану ракетну атаку.

"Наразі продовжуємо відстежувати. У разі зміни обстановки обов'язково повідомимо", - додала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.