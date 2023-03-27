Про це інформує TRT Haber.

"Від сьогодні освітній процес у провінціях Кахраманмараш, Адияман, Хатай та Малатія почав поступово відновлюватися", - пише пресслужба.

Учні провінції Кахраманмараш пішли до школи після завершення ремонту в районі Андирин, де навчається 3101 школяр.

У провінції Малатія відновили навчання в 141 школі у 8 районах, в Хатай - 494 заклади освіти у 7 районах, а в Адияман - в 5 районах.

Також у 9 районах навчання планують відновити найближчим часом.

Повідомляється, що для учнів облаштували наметові класи в центрі міста Адияман. Для школярів, які проживають в наметових та контейнерних містечках, організували доїзд до шкіл.