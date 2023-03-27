У чотирьох провінціях Туреччини вперше після землетрусів відкрилися школи
27 березня у провінціях Кахраманмараш, Адияман, Хатай та Малатія Туреччини уперше після руйнівних землетрусів 6 лютого, відкрилися школи
Про це інформує TRT Haber.
"Від сьогодні освітній процес у провінціях Кахраманмараш, Адияман, Хатай та Малатія почав поступово відновлюватися", - пише пресслужба.
Учні провінції Кахраманмараш пішли до школи після завершення ремонту в районі Андирин, де навчається 3101 школяр.
У провінції Малатія відновили навчання в 141 школі у 8 районах, в Хатай - 494 заклади освіти у 7 районах, а в Адияман - в 5 районах.
Також у 9 районах навчання планують відновити найближчим часом.
Повідомляється, що для учнів облаштували наметові класи в центрі міста Адияман. Для школярів, які проживають в наметових та контейнерних містечках, організували доїзд до шкіл.
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