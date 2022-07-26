У Чугуєві під завалами зруйнованого окупантами Будинку культури виявили тіло загиблої 30-річної жінки
Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого окупантами Будинку культури в Чугуєві
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, працівники обласного Управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки.
"Росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади, зокрема і Будинку культури. Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів. Вчора з-під завалів вдалося врятувати 4 людей", - написав Синєгубов.
Рятувально-пошукові роботи тривають.
- Нагадаємо, вночі на 25 липня російські війська обстріляли місто Чугуїв, що на Харківщині, знищено місцевий Будинок культури
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