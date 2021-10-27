У COVID-статистиці Києва знайшли розбіжності: позитивних тестів вдвічі більше, ніж нових випадків
У Національній академії наук повідомили про розбіжності у COVID-статистиці Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів перевищує кількість офіційних нових випадків
Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 жовтня — 9 листопада 2021 року, який оприлюднений на сайті НАН України.
Як зазначається, що спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень.
"У Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно", - йдеться у прогнозі.
- Нагадаємо, вчені НАН України очікують на зростання захворюваності на COVID-19 протягом двох наступних тижнів. На початку листопада прогнозується до 29 тис. випадків коронавірусу на добу.
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