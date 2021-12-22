У Данії "Омікрон" став домінантним штамом коронавірусу

Про це пише Reuters.



"На думку фахівців Statens Serum Institute, Омікрон є домінантним варіантом вже зараз, і його частка продовжує зростати", - зазначив міністр.



Видання повідомляє, що в Данії з населенням близько 5,8 млн протягом доби 20 грудня виявили рекорд з нових заражень - 13 558 випадків.



Кількість пацієнтів у медзакладах зменшилася до 554, тобто на 27 осіб.

Нагадаємо, Данія стала першою країною ЄС, яка схвалила пігулки від COVID-19.

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