У Данії "Омікрон" став домінантним штамом коронавірусу
Очільник МОЗ Данії Магнус Хейніке заявив, що варіант коронавірусу "Омікрон" домінує в країні й кількість хворих на нього збільшується
Про це пише Reuters.
"На думку фахівців Statens Serum Institute, Омікрон є домінантним варіантом вже зараз, і його частка продовжує зростати", - зазначив міністр.
Видання повідомляє, що в Данії з населенням близько 5,8 млн протягом доби 20 грудня виявили рекорд з нових заражень - 13 558 випадків.
Кількість пацієнтів у медзакладах зменшилася до 554, тобто на 27 осіб.
- Нагадаємо, Данія стала першою країною ЄС, яка схвалила пігулки від COVID-19.
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