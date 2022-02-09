У Дарницькому районі Києва на дитмайданчику виявили тіло чоловіка
У столиці на дитячому майданчику близько другої ночі виявили труп чоловіка без верхнього одягу та взуття
Про це передають Вартові.Еспресо.
Інцидент стався у Дарницькому районі, на вулиці Крушельницької. Близько другої години ночі випадкові перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя.
На чоловікові був відсутній верхній одяг та взуття, також поруч розкидані речі.
Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.
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