У ДБР не виключають версію умисного вбивства судді Печерського суду Києва Писанця
Слідчі перевіряють усі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця
Про це заявив в. о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він повідомив, що проведено судово-медичну експертизу, призначено ще декілька експертиз.
"Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - наголосив Сухачов.
В. о. директора ДБР заявив: "Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати".
- Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби, що на Київщині.
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