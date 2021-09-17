У ДБР не виключають версію умисного вбивства судді Печерського суду Києва Писанця

Про це заявив в. о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що проведено судово-медичну експертизу, призначено ще декілька експертиз.

"Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні", - наголосив Сухачов.

В. о. директора ДБР заявив: "Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати".

Суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби, що на Київщині.