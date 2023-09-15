У Defence Express розказали, чи є альтернативи Starlink Ілона Маска

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Пентагон уже для нас закуповував альтернативні послуги в американських операторів. Очевидно, такі закупки будуть розширені. Щобільше, у рамках одного з пакетів військової допомоги від Німеччини були закуплені перші 100 супутникових терміналів у Швеції. Там швидкість супутникового інтернету приблизно на 30% нижча, а ніж у Starlink, але надійність значно вища. І головне – немає підґрунтя для легенд, що у росіян є настільки потужні засоби РЕБ, щоб глушити супутниковий зв'язок. Бо у принципі такого не може бути. Але чомусь росіяни це поширювали та й Ілон Маск не став цього заперечувати. Тобто альтернативи є. Очевидно, їх скоро знайдуть", - зауважив військовий експерт Defence Express.

Іван Киричевський припустив, що у перспективі може бути й те, що космічна імперія Маска Space X, як і кожна імперія, переживаючи зеніт своєї слави, потім розпадається на частини.

Передісторія

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.