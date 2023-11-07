У Defence Express спрогнозували інтенсивність ворожих ракетних ударів по Україні взимку
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що ворог вже не зможе використовувати таку кількість крилатих ракет, як рік тому
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія впродовж жовтня виготовила 115 високоточних ракет - це темпи, які РФ демонструвала впродовж усього року. Тобто темпи виробництва ракет у росіян не змінилися. Але у жовтні ворог не використав крилаті ракети так, як зазвичай їх використовував. Влітку росіяни використовували від 91 до 147 одиниць ракет за місяць. У жовтні росіяни запустили 7 чи 8 крилатих ракет. І це означає, що противник може їх використати в наступному місяці", - зауважив Катков.
За словами військового експерта, очевидно, що ворог вже не зможе використовувати таку кількість крилатих ракет, як рік тому під час російської ракетної кампанії, коли лише за один день могло летіти понад 100 ракет на нашу країну, а середній темп на тиждень становив 70 ракет.
"Ворог може замінити використання ракет "шахедами", - припустив Катков.
- За даними ГУР, у жовтні росіяни випустили близько 115 високоточних ракет із дальністю у понад 350 км. Усього окупанти мають у запасі 870 таких ракет.
- 1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Так само невдало завершився випробувальний запуск рекети "Булава" 25 жовтня.
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