У Defense Express назвали кількість ракет 48Н6, якими РФ атакувала Київ

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.



"Щодо ракет, якими сьогодні атакували Київ, то мова йде про дальність понад 280 км. Тобто, дальність цих ракет, скоріше за все, понад 300 км. Ці ракети ще радянського виробництва. Тому кількість їх в Росії значна", - розповів Катков.



Експерт наголосив, що РФ продовжує виготовляти ракети 48Н6.



"Російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала Київ, була основною до комплексу С-400. Хоча ця ракета вироблялась ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виготовляти. Точну кількість цих ракет назвати важко. Втім, скоріше за все, мова йде про діапазон з трьома нулями, тобто у тисячу одиниць. І Росія продовжує їх виготовляти. Тому рахувати їх просто немає жодного сенсу", - додав він.

У ніч на середу, 13 грудня, у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами з комплексу С400, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 53 постраждалих.