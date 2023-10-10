У Defense Express назвали типи зброї, яку Росія могла передати бойовикам ХАМАС

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Те, що до бойовиків ХАМАС потрапляли російські ПТРК "Корнет", всім офіційно відомо. Російські пропагандисти навіть вихвалялись цим, коли говорили, що їхні ПТРК підбивають ізраїльські танки. Відносно іншого озброєння, яке має ХАМАС, то воно має іранське походження. При цьому потрібно зауважити, що таке озброєння Іран міг отримати з Росії у вигляді готових виробів, або технологій. Оскільки на відео застосування терористів ХАМАС радянського РПГ чітко видно використання кумулятивного заряду, який є досить специфічним боєприпасом", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що без сторонньої участі ХАМАС не міг створити велику кількість ракет

"ХАМАС, за даними ЦАХАЛу, випустив 7 жовтня по Ізраїлю понад 2000 ракет. Ці ракети не зібрані з якихось водопровідних труб. Мова йде про серійне виробництво таких ракет. Також вони показали свої засоби ППО. Тобто їхня зброя вже не виглядає так, що вона зібрана десь в підвалах. Таку зброю вони не могли створити без участі Ірану або РФ", - додав він.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль усі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії у понеділок, 9 жовтня, оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.