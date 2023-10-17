У Defense Express припустили, що ворог може зробити ставку на комбіновані удари з балістичним озброєнням
Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що росіяни можуть використати для ударів по Україні комбіновані атаки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якщо взяти період, коли щотижневі удари з боку Росії були у середньому по 70 крилатих ракет, з піком використання понад 100 таких ракет, то наразі такої можливості ворог вже немає. Але значно збільшилося використання Росією дронів-камікадзе. Вересень вже став рекордним, росіяни використали понад півтисячі дронів. Зараз мова йде про понад 220 одиниць випущених "шахедів" за жовтень", - зазначив Катков.
За словами головного редактора видання Defense Express, для перехоплення балістичних ракет й ракет Х-22 необхідно мати комплекси ППО Patriot або SAMP/T.
"Є ще один аспект - це балістичне озброєння й ракети Х-22, яке ворог використовував вкрай помірно. Треба розуміти, що для перехоплення балістичних ракет й ракет Х-22 необхідно мати комплекси Patriot або SAMP/T. Можливо ворог зробить ставку на таку комбінацію у вигляді ударів "шахедами" та балістичним озброєнням", - припустив Катков.
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