У Defense Express розказали про перші гібридні комплекси ППО FrankenSAM, які вже працюють в Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі можливо впевнено говорити про три напрямки перших гібридних комплексів ППО FrankenSAM, які вже відомі. Перший проєкт - це інтеграція AIM-9. Ця ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Україна фактично отримає аналог комплексу MIM-72 Chaparral, який має дальність до 5 км, за висотою до 4 км. Це заміна ЗРК "Стріла-10", який використовує радянські ракети. Ракета AIM-9 - це вкрай популярна ракета, це бестселер. Вона відносно дешева, і виробництво її продовжується", - пояснив Катков.

За словами головного редактора видання Defense Express, FrankenSAM дозволяє зберегти радянські системи у строю шляхом нових боєприпасів.

"Другий проєкт - це ЗРК "Бук" з ракетою RIM-7 AIM-7 з дальністю понад 20 км. Виникало питання, де брати радянські ракети до "Бук", тому що їх виробляє тільки РФ. Водночас RIM-7 AIM-7 не є дефіцитом, це не нова ракета. Є доволі значні запаси, що дозволяє зберегти у строю основний ЗРК середньої дальності", - зауважив Катков.

Головний редактор видання Defense Express також додав, що шляхів для подальшого посилення ППО України величезний простір.

"Третій проєкт - це Patriot з українською РЛС, і це фантастика. Комплексів Patriot взагалі дуже мало у світі. Тому за сценарієм, що партнери передають пускові установки та запас ракет, а Україна разом із США інтегрує їх до власної радіолокаційної станції, знімає питання, як передавати Patriot Україні", - наголосив Катков.