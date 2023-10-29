Зенітний "франкенштейн": американці створили для Укараїни гібрид Patriot й радянських ЗРК, - ЗМІ

Про це пише NYT.

Нараз є два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони - один поєднує радянські пускові установки "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, а другий — радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder.

Зазначається, що ці системи випробували протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах - в Україну їх доставлять вже цієї осені.

"Системи FrankenSAM вносять свій внесок у заповнення критичних прогалин у протиповітряній обороні України, і це є найважливішим викликом, з яким сьогодні стикається ця країна", — сказала Лаура Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань політики Росії, України та Євразії.

Зазначається, що з початку війни Україна почала змішувати наступальну зброю — свої застарілі запаси радянських часів і ту, яку вона отримала із Заходу. Проєкт FrankenSAМ намагається зробити те саме для ППО України.

У четвер, 26 жовтня, адміністрація Байдена оголосила про ще один пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів. Він включатиме додаткові боєприпаси для трьох типів систем протиповітряної оборони, включаючи ракети Sidewinder для однієї з FrankenSAM.

Видання розповідає, що програму відкрили в кінці минулого року, коли українські офіційні особи попросили союзників допомогти їм знайти ракети для близько 60 пускових установок "Бук" і радарів радянських часів. Знаючи, що Заходу буде важко отримати боєприпаси російського виробництва для систем "Бук", В Україні натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет НАТО.

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Нардепка Олександра Устінова розповіла, що Україна пропонувала самостійно переобладнати зброю, але американські інженери наполягали на виконанні роботи. За словами Устінової, перші кілька пускових установок і ракет "Бук" надійшли в Україну лише нещодавно.

Вона також заявила, що Україна готова відправити до Сполучених Штатів ще 17 пускових установок "Бук" для переобладнання, але американські інженери щомісяця можуть виготовляти тільки 5.

Інший проєкт - наземна пускова установка, яка використовує радари радянських часів для стрільби старими американськими ракетами - був представлений ​​разом з пакетом допомоги 11 жовтня.

FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18.

NYT пише, що представники американського оборонного відомства та інженери також випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: він складається з ракет Patriot і пускової станції, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Офіційний представник Пентагону заявив у середу, що система успішно вразила дрон під час випробувань. За словами посадовця, систему планують відправити в Україну цієї зими.