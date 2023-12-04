У Defense Express розповіли, які можливості отримає нова ракета для комплексу "Нептун"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Офіційна інформація від ЗСУ щодо модифікованої ракети для комплексу "Нептун" обмежується тим, що мова йде про створення так званої другої версії "Нептуна". Коли військові говорять про "довгу" версію, то це означає збільшення дальності стрільби. У протикорабельної версії зазначена дальність "Нептуна" до 300 км. Але, коли говориться про створення більш далекобійної ракети "Нептун", то скоріш за все мова не йде про те, щоб лише знищувати кораблі. І в цьому полягає головна модернізація", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, при розробці "Нептуна" передбачалося, що в наступних версіях ракета зможе уражати й наземні цілі.

"Отримання крилатої ракети дальністю понад 300 км, яка дасть можливість діставати об'єкти на території РФ, - це дуже важливо. "Нептун" стане наземною крилатою ракетою, і це буде надпотужною зброєю. Тому що вивільняється кількість можливостей запуску. Пуск таких ракет буде значно менш помітний для ворога. Але потрібно мати не лише розробку, а ще й вийти на серійне виробництво", - наголосив Катков.